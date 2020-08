FIFA 21 s’illustre à travers une vidéo de gameplay

Comme annoncé en juin dernier, FIFA 21 se présentera tout au long du mois d’août. Après avoir parlé de certaines fonctionnalités inédites il y a deux semaines, la simulation dévoile son gameplay.

De nouvelles mécaniques pour un bon gameplay ?

Pendant un peu plus de trois minutes, la vidéo passe en revue les améliorations apportées par Electronic Arts concernant cet aspect primordial du jeu. Censé récompenser « votre créativité et votre maîtrise avec et sans ballon », l’épisode de cette année annonce proposer plus de finesse dans les dribbles, un nouveau système de courses créatives, des collisions plus naturelles et une IA plus intelligente dans son positionnement offensif et défensif.

FIFA 21 sortira le 9 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et dans une édition « Essentielle » sur Switch. Le titre sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Stadia plus tard cette année.