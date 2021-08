Farming Simulator 22 : La CLAAS TRION 750 annoncée

Après une Farmcon qui a révélé pas mal de choses, Farming Simulator 22 revient avec des nouvelles un peu plus classiques mais assez attendues des fans souhaitant toujours plus de machines officielles dans la franchise.

Une moissonneuse qui a la CLAAS

Farming Simulator 22 semble être bien plus qu’un jeu puisque Giants Software n’hésite pas à collaborer avec les professionnels du milieu agricole pour promouvoir certains éléments du milieu comme l’agriculture de précision. Ici, c’est carrément le constructeur allemand CLAAS qui dévoile sa nouvelle moissonneuse-batteuse TRION 750 TERRA TRAC. Grâce à la réalité augmentée, les aficionados peuvent observer la machine sous toutes ses coutures dès maintenant.

Elle sera évidemment de la partie dans Farming Simulator 22 avec ses deux autres versions : les CLASS TRION 720 et 730. Comme en vrai, la TRION 750 propose un rendement de 450 hp et une cuve à grains avec une capacité de 12 000 litres. Notez que la CONVIO FLEX 1080 sera également présente. Décrite comme « idéale grâce à sa précision, ses performances et sa fiabilité », les joueurs pourront vérifier par eux-mêmes sur les différentes cartes du jeu.

On rappelle qu’un pack CLAAS XERION SADDLE TRAC, qui comprendra le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, ainsi que quatre machines KAWECO, sera offert à tous ceux qui précommanderont le jeu.