Farming Simulator 22 nous emmène en balade sur la carte d’Elmcreek

La sortie de Farming Simulator 22 approche à grand pas et le studio Giants Software nous dévoile un nouvel aperçu de Elmcreek, la carte à l’américaine.

Le Meuhtaverse Farming Simulator

Les développeurs nous avaient promis que les graphismes du jeu, critiqués par les joueurs durant les premières annonces avec du gameplay, seraient améliorés au fil du temps par l’équipe technique. Avec ce nouvel aperçu de la carte Elmcreek, faisant la part belle aux Etats-Unis, on peut dire que l’on constate effectivement une nette amélioration.

Elmcreek nous est d’ailleurs présenté plus en détail même si nous avions déjà eu l’occasion de la voir en profondeur lors de la dernière Farmcon. Il s’agit sans doute de la carte la plus aboutie de la licence qui propore un cadre rural assez sympathique avec de la forêt et quelques coins de divertissement comme le stade de baseball ou le bowling.

Farming Simulator 22 sortira sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia le 22 novembre prochain.