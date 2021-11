Far Cry 6 : le premier DLC payant consacré à Vaas sortira le 16 novembre

Si vous êtes des habitués des licences Ubisoft, vous savez que l’éditeur français rafole des Season Pass, ces extensions payantes permettant de faire perdurer leur jeu sur la durée pour un prix avoisinant les 30-40€ en fonction des contenus promis. Il n’aura pas fallu longtemps pour que les premiers contenus du Season Pass de Far Cry 6, leur dernière production, débarquent. En effet, le premier d’entre eux, intitulé Vaas : Folie (Insanity en anglais), sera disponible le 16 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.

Ça s’en Vass et ça revient

Vaas aka @MandoMichael est de retour ! 🔥 👉 Le DLC Vaas : Folie sort le 16 novembre prochain, et est inclus dans le Season Pass de Far Cry 6. https://t.co/ar7LM6aP4f — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) November 10, 2021

C’est dans un tweet qu’Ubisoft a annoncé la nouvelle dans la journée du 10 novembre. Prenant la forme d’un roguelite au sein de l’esprit torturé du méchant le plus emblématique de la saga des Far Cry, Vaas Montenegro, le DLC nous permet pour la première fois de prendre le contrôle de l’homme incarné par Michael Mando, qui s’est lui aussi fendu d’un tweet d’annonce au même moment.

Le communiqué du studio indique que « dans ce premier DLC, les joueurs pourront passer de l’autre côté du miroir et incarner Vaas, le méchant emblématique de Far Cry 3, dans une toute nouvelle expérience die and retry, inspirée du genre « roguelite ». Ne disposant au départ que d’un simple pistolet pour se défendre, les joueurs devront trouver de nouvelles armes et débloquer des bonus pour devenir plus forts et progresser dans les profondeurs de l’esprit torturé de Vaas. Mêlant action intense et narration, Vaas : Folie offrira une occasion unique de mieux comprendre le passé du personnage, ses démons intérieurs et ses motivations. »

Nous ne connaissons rien sur les lieux, la temporalité ou la durée de vie de cette extension mais il s’agit du premier d’une série de 3 DLC qui nous feront ensuite découvrir les mondes de Pagan Min de Far Cry 4 en janvier 2022 et de Joseph Seed de Far Cry 5 en mars 2022. Entre temps, en décembre 2021, le spin-off de Far Cry 3, Blood Dragon sera offert pour les détenteurs du Season Pass disponible pour la somme de 39,99€ ou dans les Editions Gold, Ultimate ou Collector du jeu.