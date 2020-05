Fallout 76 : Un essai gratuit jusqu’au 18 mai sur PC, PS4 et Xbox One

Quelques semaines après avoir accueilli l’extension Wastelanders, Fallout 76 est jouable gratuitement dès aujourd’hui à partir de 18h et jusqu’à lundi prochain, soit le 18 mai, à 18h sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Progression sauvegardée en cas d’achat

Comme souvent dans ces cas-là, les joueurs et les joueuses qui achèteront le titre de Bethesda lors de cet essai verront leur progression sauvegardée.

Fallout 76 est disponible depuis le 14 novembre 2018. Ce RPG multijoueur en monde ouvert vous propose d’incarner un habitant de l’abri 76 qui doit survivre dans les terres désolées, une région détruire par une explosion nucléaire qui s’est produite il y a 25 ans.