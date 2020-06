Fallen Legion: Revenants revient en 2021 sur PS4 et Switch

Fallen Legion: Revenants viendra relancer la série d’action-RPG qui compte déjà quelques épisodes. YummyYummyTummy revient avec l’aide de Mintsphere et de NIS America.

Ah ben heu, si vous voulez…

Première bonne nouvelle pour les connaisseurs, il s’agit bien d’une histoire inédite. Le premier épisode Sins of the Empire et sa suite Flames of Rebellion étaient ainsi la même guerre civile mais vue par les deux camps. Ici, le principe et le contexte sont bien différents. Le monde est en proie à une étrange corruption et le dernier bastion de l’humanité, un château volant, est dirigé par un tyran.

Le politicien Lucien et la revenante Rowena vont donc devoir faire équipe pour se sortir de cette situation compliquée. Lucien sera présent pour des phases d’infiltration et de craft tandis que Rowena sera là pour assurer la partie combat. On retrouve le pseudo tour-par-tour qui est en réalité de la gestion de jauge en temps réel pour faire des combos. Également de nouveau au programme de nombreuses petites décisions aux grosses conséquences.

Si vous êtes curieux de savoir ce que donne Fallen Legion et que vous êtes abonnés PlayStation Plus depuis un certain temps, le deuxième épisode était offert en février 2019. Sinon vous pouvez consulter la critique de la compilation Fallen Legion: Rise to Glory dans sa version Switch.

Fallen Legion: Revenants sortira début 2021 sur PlayStation 4 et Switch.