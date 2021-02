Fallen Legion: Revenants

Fallen Legion: Revenants est un action-RPG qui présente des nouveaux personnages pour la série. On retrouve ici Lucien, un politicien, qui fera équipe avec Rowena, une revenante pour affronter les menaces qui pèsent sur le dernier bastion de l'humanité, un château contrôlé par un tyran. Entre intrigues politiques et combats qui reprennent certains principes du tour par tour, il faudra alors sauver les derniers êtres humains du monde extérieur et des machinations au sein du château.