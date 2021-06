Test Fallen Legion : Revenants – Un Action-RPG qui fait mieux que son prédécesseur ?

Loin des feux des projecteurs du très grand public, on retrouve de nombreux jeux, notamment de studios indépendants, voire de niche. Ces jeux, qui sont parfois de vraies pépites, passent complètement à la trappe, effacés par les mastodontes AAA des gros studios. Aujourd’hui, nous allons justement vous parler de l’un de ces jeux de niche : Fallen Legion : Revenants.

Développé par YummyYummyTummy et édité par NIS America, cet Action-RPG est la suite de Fallen Legion, premier titre de la série débutée en 2017 sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. Par la suite, ce titre est ressorti sur PC et Nintendo Switch. A contrario, cette suite ne sort que sur PS4 et Switch. Et si nous allions voir ce que ça vaut ?

Condition du test : Nous avons joué à Fallen Legion : Revenants sur Nintendo Switch, à la fois en version portable et sur télévision. Durant notre test, nous avons couvert la majorité des éléments scénaristiques du jeu et parcouru le gameplay en profondeur.

Entre deux gameplay

La première chose à noter, c’est que Fallen Legion : Revenants n’a que peu de points liens avec le précédent titre de la franchise, si ce n’est son gameplay. Ce nouvel opus se déroule dans un monde gangrené par une maladie transformants les êtres vivants en monstres. Pour se cacher, l’humanité s’est retranchée sur une île flottante où se trouve le château de Weilkin.

Le joueur suit alors l’histoire de Lucien, politicien résidant dans le château et qui complote contre Ivor. Dans ses intrigues, Lucien est aidé par Rowena, un fantôme désireux de sauver son fils, retenu dans les geôles du château. Ensemble, ils font la découvertes des Exemplars, des guerriers invoqués qui vont les aider dans leur quête.

Vous avez déjà mal à la tête ? C’est normal, le scénario est très confus. Le jeu est, dans sa globalité, plutôt avare en informations sur le lore du jeu, perdant par moments le joueur. Mais, bon point à souligner, le jeu propose quand même quelques choix tout au long de l’aventure, choix impactant l’évolution de l’histoire, concernant souvent l’avenir de l’humanité. Contrairement à moult jeux proposant des choix, Fallen Legion : Revenants propose une vraie transformation de sa narration et l’avenir des personnages en fonction des choix effectués.

Côté jeu lui-même, en dehors des missions, Lucien arpente le château en discutant avec les autres occupants de ce dernier. Il peut préparer son inventaire, notamment grâce au craft de potions ou la gestion de l’équipe d’Exemplars. Le joueur peut aussi incarner Rowena. Lors des départs en mission, c’est d’ailleurs elle qui plonge, aux côtés des guerriers invoqués, dans le monde gangrené pour y affronter moult monstres.

Lors de leurs sorties, les personnages doivent alors faire face plusieurs successions de combats en temps réel. Dès lors, chaque personnage se voit assigné un bouton de la manette et le presser fera lancer une attaque à ce dernier. Rowena, de son côté, peut soutenir les Exemplars en utilisant des sorts magiques. Chose plutôt classique pour celles et ceux ayant déjà parcouru le précédent titre.

De bonnes idées et de la répétitivité

Notez, néanmoins, que le terrain et la position de vos personnages a aussi son importance au combat. Certaines cases de la carte déclencheront des effets différents qui doivent être pris en compte. De son côté, la parade est également nécessaire car les ennemis sont de vrais sacs à PV, l’endurance de vos personnages devant alors tenir le choc. A mesure que le jeu avance et que de nouveaux personnages rejoignent l’équipe, la gestion de cette dernière devient de plus en plus stratégique et tout le potentiel du système de jeu se révèle alors.

Le gros souci de tout cela, c’est la répétitivité inhérente au système imaginé par le studio. On se retrouve, finalement, à toujours faire la même chose, avec plus ou moins de stratégie ou de bourrinage en fonction de l’adversaire. Et les quelques phases d’infiltration et d’enquête de Lucien ne parviennent pas à endiguer le sentiment de lassitude qui peut prendre le joueur au bout de plusieurs heures de jeu. De courtes sessions seront alors préférées par la majorité.

Malgré tout, Fallen Legion : Revenants excellent dans son identité graphique. Les visuels 2D sont très réussis et mettent en valeur l’univers macabre imaginé par les développeurs de YummyYummyTummy. Les décors, bien qu’un peu simples, sont plutôt sympathiques et les personnages sont superbement animés en dépit de leur grand nombre. Enfin, la bande-son colle assez bien à l’univers, plutôt charmante mais également répétitive. Donc non, vous ne l’écouterez pas en dehors du jeu.

Quoi qu’il en soit, et malgré la répétition à laquelle cet opus nous soumet, Fallen Legion : Revenants nous propose de nombreuses fins différentes ainsi qu’une aventure bien scénarisée. Cette dernière est linéaire mais reste uniquement anglophone, ce qui ne manquera pas de rebuter les non-pratiquants de la langue.