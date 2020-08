Fall Guys : le titre enchaine les records sur PlayStation et sur Steam

Véritable phénomène depuis sa sortie, Fall Guys ne semble pas vouloir laisser la lumière se diriger vers un autre titre et garde les projecteurs braqués sur lui. Alors que nous vous annoncions le 10 août que le titre s’était vendu à 2 millions d’exemplaires, le chiffre est monté à 7 millions en à peine deux semaines sur Steam et pulvérise aussi les records sur Playstation.

Un véritable carton plein

C’est par l’intermédiaire d’un tweet de la part de PlayStation France que l’on apprend que le party game aux épreuves complètement loufoques a été le titre le plus téléchargé de l’histoire du PlayStation Plus. Offert en ce début de mois d’août, Fall Guys profite d’un lancement tonitruant à l’image d’un certain Rocket League il y a plusieurs années. Un succès qui conduit, entre autre, à l’organisation d’un Twitch Rivals qui se déroulera demain à partir de 22h.

Rendez-vous maintenant à l’Opening Night Live de la Gamescom pour avoir des informations supplémentaires sur la saison 2 du jeu qui devrait être présentée et pourquoi pas d’autres surprises inattendues. Fall Guys est disponible sur PC et PlayStation 4 (gratuit via le PlayStation Plus jusqu’au 31 août) et pourrait arriver sur téléphone mobile en Chine.