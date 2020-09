Fall Guys : les tricheurs avérés joueront entre eux

Alors qu’un système anti-triche commence tout doucement à se mettre en place sur Fall Guys: Ultimate Knockout, Mediatonic n’a pas hésité à communiquer là-dessus et à évoquer l’existence d’une « Île des Cheaters » : si vous trichez, vous jouerez avec d’autres tricheurs ! Comme un air de déjà vu, non ?

En parallèle de la mise à jour Big Yeetus, dont nous vous parlions il y a quelques jours, Mediatonic a décidé de mettre en place un matchmaking différent pour les tricheurs. Comme sur Apex Legends ou Call of Duty Warzone, chaque tricheur pris la main dans le sac ne sera pas banni mais devra jouer contre d’autres tricheurs.

Le système anti-cheat de Fall Guys ne cesse de s’améliorer, la quantité de tricheurs semble d’ailleurs avoir diminué depuis quelques temps. La mise en place de cette « Île des Cheaters » aura finalement peut-être raison des joueurs manquant de fair-play.

Pour rappel, Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PC et PlayStation 4.

I've got lots of spicy content for you this week – The Dev team have been super busy on the new update 👀

For now…

BUCKLE UP

Let me tell you a wild story

It's called

The RISE and FALL of Cheater Island

Tagging @Netflix incase they want to make a film or series out of it

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 14, 2020