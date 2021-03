Fairy Tail: Guild Masters, un nouveau RPG stratégique, annoncé sur iOS et Android

La saga Fairy Tail a eu droit à un jeu sur PC et consoles il y a quelques mois, qui n’a pas forcément fait honneur à la licence même si l’expérience restait honnête. Toujours très populaire, la série reviendra cette fois-ci sur mobiles, avec Fairy Tail: Guild Masters, qui vient d’être annoncé.

Un nouveau jeu mobile pour Fairy Tail

Fairy Tail: Guild Masters est décrit comme un RPG stratégique, dans lequel on retrouvera tous nos mages préférés. Il est développé par NAO.TEC comme nous l’apprend Gematsu et il s’agira d’un free-to-play avec des achats in-game pour Android et iOS.

Pour le moment, les personnages confirmés sont Natsu, Lucy, Happy, Gray, Erza, Wendy et Carla, mais d’autres seront certainement de la partie, comme Luxus et Mirajane que l’on voit sur l’image.

Le titre est pour l’instant prévu pour le Japon et devrait sortir durant le printemps. On ignore encore s’il profitera d’une sortie occidentale. Un site officiel est disponible et sera mis à jour en avril avec plus d’informations.