Dans le titre de 10 Chambers Collective, les joueurs disposent d’un équipement personnalisé mais il est aussi possible de ramasser des consommables et des ressources au cours de vos expéditions. GTFO regorge de petits outils indispensables à votre bonne progression, nous vous les avons listés.

GTFO – Équipements et ressources

Chaque joueur transporte une arme principale, une arme secondaire, un outil et une arme de mêlée. Il est aussi possible de porter en plus un type de consommable et un pack de ressource que vous trouverez au cours de vos expéditions.

Les consommables

Glow Stick : Permet d’éclairer une faible zone sans vous faire repérer.

Permet d’éclairer une faible zone sans vous faire repérer. Fog Repeller : Permet d’aspirer le brouillard trop épais d’une zone dans un large rayon (n’affecte pas les infestés endormis).

Permet d’aspirer le brouillard trop épais d’une zone dans un large rayon (n’affecte pas les infestés endormis). Long Range Flashlight : Une lampe torche à la puissance supérieur aux lampes classiques, utile pour fouiller une zone. Cependant, attention car celle-ci réveille tous les sleepers visés.

Une lampe torche à la puissance supérieur aux lampes classiques, utile pour fouiller une zone. Cependant, attention car celle-ci réveille tous les sleepers visés. C-Foam Grenade : Exactement les mêmes effets que le C-Foam Launcher mais sous forme de grenade, utile pour verrouiller une porte d’un seul coup ou ralentir la progression d’un groupe d’infestés.

Les packs de ressources (Contenant 1 à 5 charges)

Ammunition Pack : Permet de recharger vos munitions ou celles d’un allié (20% par utilisation)

Permet de recharger vos munitions ou celles d’un allié (20% par utilisation) Medical Pack : Permet de vous soigner, ou soigner vos alliés (20% par utilisation)

Permet de vous soigner, ou soigner vos alliés (20% par utilisation) Tool Refill Pack : Permet de recharger les munitions des outils portés par vous ou un de vos alliés (tel que les tourelles automatiques ou le poseur de mines) peut également être utilisé directement sur une tourelle déjà en position.

À savoir : Si vous tombez en dessous des 20% de vie, une régénération automatique se déclenche pour vous remettre à un maximum de 20%, attendez ce moment pour utiliser un pack médical.