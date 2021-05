Epic Games Store : Le jeu gratuit de la semaine est Among Us

La semaine dernière, l’Epic Games Store avait surpris son monde en dévoilant que le jeu gratuit de la semaine était NBA 2K21, ce qui a fait plaisir à beaucoup de monde étant donné que le titre est assez récent. Epic Games avait choisi de conserver le mystère autour du jeu à venir cette semaine, et c’est finalement Among Us qui est rendu gratuit aujourd’hui.

Un jeu gratuit qui rassemble

Vous pouvez donc vous rendre dès à présent sur l’Epic Games Store afin de récupérer gratuitement Among Us, qui est jouable en cross-plateforme rappelons-le. Alors oui, l’économie réalisée n’est pas complètement dingue, mais c’est toujours cela de pris. Vous avez jusqu’au jeudi 3 juin à 17h pour récupérer le jeu.

La semaine prochaine, c’est encore une fois un jeu mystère qui nous attend, de quoi espérer de bonnes surprises à venir.