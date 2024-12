En 2024, presque 19 000 jeux sont sortis sur Steam, un record jamais vu auparavant

Comment savoir où donner de la tête ?

Alors que l’industrie connaît ses pires heures d’un point de vue humain en comptabilisant des dizaines de milliers de licenciements, de plus en plus de jeux sortent (la première affirmation étant sans doute l’une des causes du deuxième). C’est ce que révèle le site SteamDB, qui a comptabilisé le nombre de jeux sortis sur la plateforme de Valve cette année. On remarque ainsi que 18 949 jeux sont sortis en 2024 sur Steam, soit plus de 4 000 jeux par rapport à l’année dernière qui signait pourtant un record avec 14 310 jeux sortis. C’est d’ailleurs le gap le plus important d’une année à l’autre pour la plateforme.

Steam étant une plateforme assez ouverte, on ne compte plus le nombre de jeux qui ne sont que des copies d’autres titres plus populaires, ce qui fait naturellement gonfler ce chiffre. SteamDB précise d’ailleurs que sur les presque 19 000 jeux, seuls 3 973 sont catalogués comme étant des jeux ayant suffisamment d’engagement pour avoir droit aux fonctionnalités de la plateforme (contre 3 876 en 2023), comme des cartes Steam aux couleurs du jeu à échanger.

Toujours est-il que ce total reste vertigineux. En jetant un œil à 2025, impossible de se dire que l’année prochaine sera plus calme, ne serait-ce que du côté des AAA qui vont se bousculer jusqu’à la sortie de GTA VI, qui devrait laisser un petit trou dans le calendrier (personne n’ayant envie de se frotter au mastodonte de Rockstar).