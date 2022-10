Gotham Knights regorge d’objets à collectionner pour vous inciter à explorer son monde ouvert quand vous n’êtes pas occupés avec une mission ou que vous n’arrêtez pas un crime en cours. Et si on consacre un article dédié à chaque type de collectibles, on a décidé de vous proposer cette page dont le but est plutôt de les organiser par quartier pour peut-être vous aider à y voir plus clair dans votre exploration.

Où trouver les objets à collectionner dans Gotham Knights ?

Dans un premier temps, notez qu’il n’y a pas à s’inquiéter de louper des objets à collectionner puisqu’il n’y en a aucun dans les endroits un peu plus fermés qui servent parfois de niveaux pour les différentes étapes de l’histoire. Tout est disponible dans le monde ouvert dont toutes les zones sont d’ailleurs accessibles dès le début du jeu.

En revanche, sachez que tous les types de collectibles ne sont pas accessibles immédiatement. En effet, si les symboles des pages sont bien visibles dès le départ, il faut atteindre un certain point de l’histoire pour que l’interaction de récupération s’active. On vous recommande donc d’attendre au moins ce moment avant de vous mettre à la chasse aux collectibles (en plus d’avoir obtenu de quoi vous déplacer plus facilement dans la ville).

Notez que l’on a fait d’abord des sections reprenant les cinq zones principales indiquées dans la base de données du jeu et par le défi des Batarangs avec des sous-sections qui sont elles les quartiers affichés par la carte puisque c’est l’endroit qui vous indique où vous en êtes de vos recherches. Nous n’incluons pas les petits objectifs tels que les caches secrètes puisqu’elles sont indiquées sur la carte.

Si vous souhaitez plus de détails pour trouver un collectible spécifique que nos cartes ne vous aident pas à localiser, vous pouvez consulter nos guides spécifiques qui contiennent des screens qui montrent les collectibles, des zooms sur leur position exacte et des explications pour les trouver ou les atteindre :

Centre-Ville de Gotham

Le Quartier financier

Le Quartier financier contient 6 Batarangs, 4 monuments, 1 street art et 6 pages.

West End

West End contient 6 Batarangs, 2 monuments, 2 street art et 5 pages.

Gotham Historique

Le Vieux Gotham

Le Vieux Gotham contient 6 Batarangs, 6 monuments, 1 street art et 6 pages.

Tricorner Island

Tricorner Island contient 6 Batarangs, 4 monuments, 1 street art et 3 pages.

Sud de Gotham

Le Chaudron

Le Chaudron contient 5 Batarangs, 3 monuments, 2 street art et 5 pages.

Southside

Southside contient 7 Batarangs, 5 monuments, aucun street art et 3 pages.

Nouveau Gotham

Otisburg

Otisburg contient 4 Batarangs, 4 monuments, 1 street art et 3 pages.

Bowery

Bowery contient 8 Batarangs, 4 monuments, 1 street art et 4 pages.

Nord de Gotham

Gotham Heights

Gotham Heights contient 6 Batarangs, 4 monuments, 1 street art et 3 pages.

Robinson Park

Robinson Park contient 3 Batarangs, 2 monuments, 1 street art et 1 page.

Bristol

Bristol contient 3 Batarangs, 2 monuments, 1 street art et 3 pages.

Pour en savoir plus sur Gotham Knights, vous pouvez aussi consulter notre section dédiée au jeu avec par exemple notre guide pour bien débuter l’aventure en compagnie de la Bat-Famille.