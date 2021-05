Au cours de l’aventure, il ne sera pas rare de tomber sur des modificateurs d’armes pour améliorer celle-ci en augmentant par exemple la taille de leurs chargeurs. Certaines de ces améliorations peuvent être trouvées dans la boutique du duc où être trouvées à différents endroits. Ce guide détaillera l’emplacement de ces armes ou le prix et le moment auxquels celles-ci sont disponibles dans la boutique du duc.

Emplacement des modificateurs d’armes déblocables dans des coffres

Compensateur de recul (LEMI)

Emplacement : Arrivé dans la cuisine après avoir vaincu la première des filles de Dimistrescu, le compensateur de recul se trouve dans une boîte dans le couloir situé juste après la cuisine.

Chargeur grande capacité (Fusil F2)

Emplacement : Disponible dans maison du Luthier au centre du village. Pour y accéder, il vous faut trouver la clé du Luthier disponible dans la maison du jardinier après avoir parcouru la demeure de Beneviento. Pour avoir cette arme il faut retrouver le code de l’armoire scellée dans le salon : 270917. Voici le lien vers le guide qui liste tous les trésors du jeu et la manière pour les obtenir.

Chargeur grande capacité (M1911)

Emplacement : Une fois avoir vidé le lac de Moreau, avant le combat de boss, progressez dans les débris pour trouver un coffre gris posé sur une table avec le modificateur à l’intérieur.

Poignée (W870 TAC)

Emplacement : Après avoir débloqué la manivelle dans la zone de Moreau, dirigez-vous vers le chemin sacré pour abaisser le pont et prendre la barque. Descendez le cours d’eau jusqu’à arriver à un nouveau ponton. Aventurez-vous dans la grotte et descendez le bord du ravin, l’amélioration se trouvera sur une table dans une malette.

Canon long (M1851 Wolfsbane)

Emplacement : Cette amélioration se trouve dans la salle d’opération accessible uniquement après avoir remis le courant dans l’usine d’Heisenberg. À l’approche de la salle, une ouverture dans le mur sera créée par un ennemi. Rentrez dans cette nouvelle pièce. Le canon long se trouve sur une table dans une mallette grise.

Liste et prix des modificateurs d’armes déblocables dans la boutique du duc

Accessoire d’arme Mr. Everywhere (LEMI)

Emplacement : Cette référence au collectible de Resident Evil VII est obtenable uniquement dans le DLC Trauma Pack du jeu, vous pouvez ensuite l’acheter à un prix dérisoire dans la boutique du duc.

Chargeur grande capacité (LEMI)

Emplacement : Disponible dans la boutique du duc dès le début du jeu pour un prix de 9000 Lei.

Détente sensible (M1897)

Emplacement : Disponible dans la boutique du duc dès le début du jeu pour un prix de 8000 Lei.

Lunette grossissante (Fusil F2)

Emplacement : Disponible dans la boutique du duc après être ressorti du château de Dimitrescu pour un prix de 15 000 Lei.

Appui-joue (Fusil F2)

Emplacement : Disponible dans la boutique du duc après être ressorti du château de Dimitrescu pour un prix de 20 000 Lei.

Poignée ergonomique (M1911)

Emplacement : Disponible dans la boutique du duc après être ressorti de la maison de Beneviento pour un prix de 12 000 Lei.

Crosse améliorée (W870 TAC)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc après être ressorti de la maison de Beneviento pour un prix de 22 000 Lei.

Gros barillet (M1851 Wolfsbane)

Emplacement : Disponible dans la boutique du duc après après avoir atteint l’usine d’Heisenberg pour un prix de 100 000 Lei.

Crosse (V61 Custom)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc après avoir atteint l’usine d’Heisenberg pour un prix de 35 000 Lei.

Canon Long (V61 Custom)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc après avoir atteint l’usine d’Heisenberg pour un prix de 56 000 Lei.

Chargeur tambour (V61 Custom)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc lors d’une partie en NG+ pour un prix de 70 000 Lei.

Viseur point rouge (SYG-12)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc après avoir atteint l’usine d’Heisenberg pour un prix de 42 000 Lei.

Canon Long (SYG-12)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc lors d’une partie en NG+ pour un prix de 64 000 Lei.

Chargeur tambour (SYG-12)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc lors d’une partie en NG+ pour un prix de 88 000 Lei.

Poignée ergonomique (S.T.A.K.E)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc lors d’une partie en NG+ pour un prix de 120 000 Lei.

Chargeur grande capacité (S.T.A.K.E)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc lors d’une partie en NG+ pour un prix de 180 000 Lei.

Poignée (WCX)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc lors d’une partie en NG+ pour un prix de 80 000 Lei. Il faut au préalable débloquer l’arme dans la boutique spéciale du menu principal.

Viseur point rouge (WCX)

Emplacement : Disponible dans boutique du duc lors d’une partie en NG+ pour un prix de 140 000 Lei. Il faut au préalable débloquer l’arme dans la boutique spéciale du menu principal.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.