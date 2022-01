Légendes Pokémon Arceus a présenté sa première forme Hisui avec celle de Caninos. On se doute que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir le trouver, c’est pour cela que l’on vous a préparé cet article avec toutes les informations sur lui dont où le trouver et ses tâches Pokédex.

Les informations de base de Caninos

Surnom : Pokémon Espion

Pokémon Espion Type : Feu / Roche

Feu / Roche Évolution : Arcanin

Arcanin Description du Pokédex : Ils patrouillent sur leur territoire en duo. Je pense que les roches magmatiques qui constituent en partie leur toison sont liées à l’activité volcanique.

Ils patrouillent sur leur territoire en duo. Je pense que les roches magmatiques qui constituent en partie leur toison sont liées à l’activité volcanique. Aliments favoris : Champi Toumu Riz Zélé Fève Dodue

Objets tenus : Baie Fraive Noigrume Rongé



Où trouver Caninos dans Légendes Pokémon Arceus ?

Plaines Obsidiennes : N’habite pas ici

N’habite pas ici Marais Carmin : N’habite pas ici

N’habite pas ici Côte Lazuli : Bois Brise-Vent Cap du Voile

Contrefort Couronné : N’habite pas ici

N’habite pas ici Terres Immaculées : N’habite pas ici

Périodes durant lesquelles on peut croiser Caninos :

Matin

Midi

Soir

Nuit

Types de météo durant lesquelles on peut croiser Caninos :

Soleil

Nuage

Pluie

Neige

Soleil intense

Brume

Orage

Blizzard

Les tâches Pokédex de Caninos

Voici la liste de ses tâches Pokédex, notez que celles qui ont un astérisque sont celles qui sont boostées :

*Spécimens attrapés : 1 / 3 / 6 / 12 / 25

1 / 3 / 6 / 12 / 25 Spécimens attrapés sans qu’ils vous repèrent : 1 / 2 / 4 / 6 / 10

1 / 2 / 4 / 6 / 10 Spécimens attrapés dans leur sommeil : 1

1 Spécimens vaincus : 1 / 2 / 4 / 10 / 15

1 / 2 / 4 / 10 / 15 Spécimens vaincus par une capacité de type Eau : 1 / 2 / 4 / 6 / 10

1 / 2 / 4 / 6 / 10 *Fois où l’espèce a utilisé Crocs Feu : 1 / 3 / 6 / 12 / 25

1 / 3 / 6 / 12 / 25 * Fois où l’espèce a reçu de la nourriture : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

1 / 2 / 3 / 4 / 5 *Spécimens que vous avez fait évoluer : 1

Voilà vous savez désormais tout de cette version de Caninos mais vous pouvez consulter notre liste complète du Pokédex de Hisui pour chercher des informations sur une autre espèce ou bien consulter notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus.