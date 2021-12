Electronics Arts aurait annulé un MMO Harry Potter il y a quelques années

Les jeux Harry Potter sont maintenant entre les mains de Warner Bros Games mais pendant un temps, c’est Electronic Arts qui s’occupait des adaptations du jeune sorcier. Kim Salzer, qui a œuvré chez EA au début des années 2000 en tant que directrice marketing, a récemment révélé qu’en plus des jeux auxquels on a eu droit de la part de l’éditeur, un MMO Harry Potter aurait du voir le jour, avant que celui-ci ne soit annulé.

Une belle occasion manquée

Interviewée par le streamer The Real Brandolorian sur Twitch puis relayé par VGC, Salzer raconte alors qu’elle était impliquée dans la création d’un MMO dans le monde du sorcier pendant un temps :

« Nous avions fait toutes les recherches, nous avions construit la version bêta, c’était une expérience combinée hors ligne/en ligne où nous envoyions des choses aux enfants, comme des prix, des rubans et des trucs comme ça. Nous avions des recherches approfondies, et nous étions très confiants dans le succès du projet. Mais il a été tué, faute d’un meilleur terme, car EA subissait des changements à ce moment-là et ils ne savaient tout simplement pas ou ne croyaient pas assez que cette propriété intellectuelle aurait une durée de vie supérieure à un an ou deux. »

Manque de chance donc, ce projet n’a jamais vu le jour, même si on peut facilement imaginer à quoi aurait pu ressembler un MMO Harry Potter.

On se rabattra donc sur Hogwarts Legacy, normalement prévu pour 2022, qui devrait nous offrir un jeu Harry Potter tout aussi ambitieux, mais plus orienté vers le solo.