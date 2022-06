Accueil » Actualités » Electronic Arts devrait aussi révéler FIFA 23 et le prochain Need for Speed en juillet en plus de Skate 4

Le mois de juillet sera visiblement un mois d’annonces tout aussi chargé que ne l’était le mois de juin. Du moins si l’on en croit toutes les fuites et bruits de couloir qui circulent en ce moment, que ce soit du côté d’Ubisoft ou d’Electronics Arts. Concernant ce dernier, l’insider Tom Henderson avait déjà évoqué la possibilité que l’éditeur parle plus en détails Skate 4 au cours d’une présentation au mois de juillet, et il ajoute aujourd’hui qu’EA ferait de même avec FIFA 23 et Need for Speed.

Le mois de juillet sous le signe d’EA

Electronics Arts n’organisera pas d’EA Play Live cette année, mais va visiblement s’orienter vers des prises de parole fréquentes au cours du mois de juillet, centrées à chaque fois sur un seul jeu en particulier. L’insider révèle chez Exputer que FIFA 23 et le tout prochain épisode de Need for Speed devraient bien aussi être montrés durant le mois prochain, avec des présentations qui auraient lieu durant la deuxième partie de juillet.

Il évoque également que de nombreuses rumeurs tournent autour du titre du prochain Need for Speed, qui pourrait alors s’appeler Need for Speed: Unbound, mais il ne peut pas encore confirmer cela à 100% pour le moment. Prenez donc cette information avec toutes les pincettes de rigueur.

On le saura bien assez tôt si le jeu est présenté en juillet, mais on pourra aussi se demander pourquoi EA n’a pas décidé d’organiser un EA Play Live s’il a bien trois jeux à nous présenter le même mois.