Elden Ring : La version 1.09 est disponible avec un peu de ray-tracing au programme

Voilà maintenant un an qu’Elden Ring a laissé une trace indélébile dans le milieu avec 20 millions de copies vendues et un DLC qui se fait attendre par une immense communauté. D’ici l’arrivée de ce nouveau contenu, Bandai Namco et From Software continuent de mettre à jour leur dernière production, cette fois-ci avec la mise en ligne du patch 1.09, qui corrige encore quelques problèmes d’équilibrage, mais qui intègre surtout le ray-tracing en jeu pour sublimer l’Entre-Terre.

Plus d’ombres que de lumières

Cette option ray-tracing est désormais disponible dans le menu des versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais ne vous attendez pas à un énorme changement. La technologie est surtout utilisée ici pour améliorer les ombres présentes en jeu plus que pour améliorer les rayons lumineux, ce qui ne vaudra peut-être pas le coup de sacrifier un peu de framerate.

Pour le reste de ce patch, le PvP a été revu avec pas mal de sorts et de capacités nerfées, tandis que certaines armes voient leurs dégâts augmenter, à l’image des griffes. Le patch note complet est disponible en anglais sur le site de Bandai Namco.

