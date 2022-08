Elden Ring se met à jour avec sa version 1.06, qui améliore le multijoueur

Bandai Namco n’a toujours pas publié de nouveaux chiffres de ventes à propos d’Elden Ring, mais cela ne nous empêche pas de savoir que le jeu est un vrai carton, pulvérisant record sur record. Et pendant qu’il continue à séduire de plus en plus d’adeptes, From Software travaille toujours sur des correctifs à déployer. On découvre aujourd’hui par surprise l’existence d’un patch 1.06, qui corrige de nombreux détails, à commencer par la partie multijoueur.

Un multijoueur un peu plus souple

Vous ne trouverez aucun grand changement fondamental de ce patch 1.06 d’Elden Ring, mais il faut tout de même noter qu’il ajoute plus de zones dans lesquels les signes d’invocations peuvent être placés. Mais le jeu a aussi conscience que certains se fichent du multijoueur, et corrige ainsi la quête de Varré pour ne plus avoir forcément besoin d’avoir à recourir à l’invasion de monde.

En plus de cela, on notera que les armes lourdes comme les grand marteaux ou épées ont été améliorées pour rendre les mouvements plus rapides. A part cela, de nombreux bugs ont été corrigés, et on vous laisse voir tout cela avec le patch note complet publié en anglais sur le site de Bandai Namco.

