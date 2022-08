Elden Ring a aussi réalisé des records sur YouTube à son lancement, loin devant GTA V

Où s’arrêtera t-il ? Depuis son lancement, Elden Ring est en train de devenir un véritable phénomène qui dépasse toutes les attentes, enchaînant record sur record. On a récemment appris qu’il était devenu l’un des jeux les plus vendus de tous les temps sur le territoire américain, et voici maintenant que YouTube nous révèle les chiffres réalisés sur le jeu sur la plateforme lors de son lancement. Et là aussi, Elden Ring écrase la concurrence.

Elden Ring, star de YouTube

Gather ‘round Tarnished! Let’s look at the breakdown of how Elden Ring garnered 3.4 billion video views in 60 days, making it one of the biggest launches ever on YouTube ⚔️ pic.twitter.com/252qjZsmOv — YouTube Gaming (@YouTubeGaming) August 2, 2022

YouTube a publié quelques statistiques concernant les performances d’Elden Ring sur le site de partage de vidéos, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été la star de nombreux contenus. Sur les 60 premiers jours qui ont suivis son lancement, Elden Ring a totalisé 3,4 milliards de vues, en prenant en compte toutes les vidéos à son sujet.

Un chiffre colossal qui doit être mis en perspective avec d’autres jeux pour bien le comprendre. C’est presque deux fois plus que GTA V lors de son lancement, qui avait totalisé 1,98 milliards de vues sur ses deux premiers mois, et c’est aussi bien plus que Red Dead Redemption 2 et ses 1,48 milliards de vues.

On remarque aussi que le boss qui a fait l’objet du plus grand nombre de vidéos est Margit, suivi par Malenia et Godrick.

