Elden Ring : Un joueur a découvert comment mettre le jeu en pause sur console

Elden Ring ne nous fait pas de cadeau, et ce, sur tous les plans. En effet, que ce soit la difficulté qui est pour certains insurmontable, ou encore l’exploration qui peut donner le vertige si on n’est pas réellement impliqué, le dernier jeu de FromSoftware peut rebuter pas mal de joueurs ou joueuses. Surtout qu’en temps normal, on ne peut même pas mettre le jeu en pause pour se remettre de nos émotions, mais pas de panique, un joueur a trouvé la solution…

On peut réellement mettre le jeu en pause ?

guess what, Elden Ring DOES have a pause button just open "Menu Explanation" while on the inventory screen this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7 — Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022

Comme on peut le voir dans le tweet ci-dessus, un joueur a réussi à mettre son jeu en pause en allant dans l’inventaire alors que c’est normalement impossible. En plus d’aller dans l’inventaire, il faut aller dans le menu « Aide » puis « Explications » pour pouvoir freeze le combat. Une manipulation qui peut vous permettre d’explorer l’Entre-Terre un peu plus sereinement.

Il existait déjà un mod qui permettait aux joueurs et joueuses PC de mettre leur jeu en pause, mais ce mod n’était évidemment pas disponible pour les joueurs consoles ; ceci est donc une alternative. FromSoftware n’a pas prévu ça dans les règles d’Elden Ring, donc il ne faut pas se leurrer, cette option va peut-être disparaître avec un futur patch.

N’hésitez pas à profiter de cette option si c’est la première fois que vous voyagez en Entre-Terre. Vous pouvez aussi consulter nos guides sur Elden Ring qui peuvent vous aider dans votre aventure.