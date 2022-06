Elden Ring : Le patch 1.05 est disponible, voici ce qu’il change

Avec toute cette saison des annonces, on en oublierait presque les jeux déjà sortis cette année, qui continuent à faire parler d’eux. C’est le cas d’Elden Ring, l’un des titres les plus populaires de ces derniers mois, qui nous informe aujourd’hui de l’arrivée de son patch 1.05. Et comme toujours avec Elden Ring, les changements apportés au jeu sont scrutés de très près étant donné que certains touchent à l’équilibrage, détail très important dans le titre de Bandai Namco.

Un patch centré sur les bugs

On découvre donc le patch 1.05 d’Elden Ring, qui promet d’apporter quelques réglages supplémentaires qui étaient attendus par les fans. Au programme de cette nouvelle mise à jour, rien de bien majeur si ce n’est la correction de bugs, que ce soit des bugs graphiques ou des bugs liés à des compétences, comme celle de l’Espadon de la lune obscure.

On voit aussi qu’un bug lié à Malenia a été corrigé, lorsque celle-ci se retrouvait avec une faible barre de vie sans raison. La version PC reçoit aussi quelques amélioration avec l’ajout d’un bouton de retour au bureau pour quitter le jeu. Les temps de chargement ont aussi été améliorés sur Xbox Series, tout comme la stabilité du multijoueur sur les consoles PlayStation.

Le patch note complet est à découvrir sur le site officiel de Bandai Namco en anglais.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu ainsi que notre test, ou notre guide du débutant.