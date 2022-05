Elden Ring : Hidetaka Miyazaki dévoile qui est son boss préféré et revient sur le succès du jeu

Le succès d’Elden Ring était certes prévisibles, mais on ne s’attendait pas forcément à ce qu’il se vende aussi bien, aussi rapidement. Des résultats qui ont même surpris le studio From Software et le réalisateur Hidetaka Miyazaki, qui revient sur les performances du jeu à l’occasion d’une interview publiée sur la page Xbox japonaise du groupe, et dans laquelle il en profite pour révéler quel est le boss qu’il préfère.

Radahn est encore une fois le chouchou

Avec plus de 13 millions de copies vendues, Elden Ring est le jeu le plus vendu du studio, haut la main. De quoi changer les habitudes et la façon de penser de From Software à l’avenir ? Pas pour Miyazaki, qui veut juste continuer à créer des bons jeux :

« Etant l’un des créateurs du jeu, je suis très heureux et très surpris […] Cependant, il n’y aura pas de grand changement dans notre attitude envers la production de jeux. Nous avons toujours créé des jeux que nous pensons être intéressants, et nous continuerons à le faire à l’avenir. Nous croyons que c’est la meilleure façon de transmettre notre joie et notre gratitude à nos joueurs. »

Dans cette interview, il évoque aussi les influences glanées chez The Witcher 3 ou encore Zelda: Breath of the Wild, avant de déclarer que son boss préféré n’est autre que le Général Radahn, le Fléau des Astres : « C’est un personnage fascinant, et j’aime aussi tout ce qui est lié au festival de Radahn ».

Un avis visiblement partagé par la communauté japonaise, qui avait aussi classé cet imposant boss tout en haut de la liste des boss les plus marquants du jeu.

