Earthlock 2 : L’action RPG avec son monde évolutif est de retour avec de nouvelles images

Un monde qui évoluera au fil de vos actions

Chapeauté par le studio indépendant Snowcastle Games, Earthlock: Festival of Magic est un RPG sorti en 2018 qui avait plutôt séduit la communauté. Un titre imparfait mais qui regorgeait de bonnes idées, lui permettant de dégager une vraie identité et attirer une sympathie certaine de la part de la communauté. La même année, le studio a lancé le développement d’une suite, officialisée deux ans plus tard et promise pour 2022, avant d’être mise de côté.

Finalement, le studio – pas très bavard habituellement – a mis le projet en pause : la raison principale venait d’un besoin de repenser l’aventure. La vision semble maintenant avoir été trouvée puisqu’une nouvelle cinématique a été publiée et pas mal d’informations complémentaires. D’ailleurs, ces années supplémentaires ont permis de bonifier le bébé, puisqu’une vidéo de refonte a été publiée (visualisable en bas de l’article), où l’on peut voir des améliorations de gameplay et un ravalement de façade visuel.

Avec comme ambition de créer un univers connecté (on y retrouve la planète d’Umbra dans Ikonei Island: An Earthlock Adventure, une simulation de vie sortie l’année passée), Snowcastle Games nous proposera cette fois-ci un Action RPG en monde semi-ouvert avec Earthlock 2. Un univers à parcourir à dos de caravane, cet immense navire des sables qui vous servira de base et qui pourra voler et vous transporter où bon vous semble.

Pour le reste, on retrouve les poncifs du genre, qui rappellent un peu le dernier Biomutant (les personnages anthropomorphes y contribuent) avec une montée en puissance de votre personnage, des combats en temps réel, de l’exploration dans un vaste monde et des quêtes diverses à réaliser.

Le titre se démarquera avant tout pour son monde ouvert et ses différents biomes à découvrir aux côtés de votre groupe de voyageurs, qui promettent une belle diversité, entre une oasis pleine de vie et un désert aride et dont les environnements évolueront grâce à un écosystème dynamique (le monde devrait évoluer en fonction des actions des joueurs). Rappelons que la planète d’Umbra est fixée sur son axe, autrement dit, l’une de ses faces ne profitent plus du soleil et est continuellement plongée dans l’obscurité.

Pour l’instant, Earthlock 2 n’a pas encore de date de sortie, bien que l’on imagine que ce « re-reveal » soit plutôt annonciateur d’une arrivée prochaine. Il n’est actuellement listé que sur PC via Steam et on ne sait pas encore si les versions consoles précédemment annoncées sont toujours au programme ou si elles arriveront en décalé.