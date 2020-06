EA souhaite capitaliser sur la licence Star Wars et faire plus de jeux

On le sait, Star Wars Jedi Fallen Order a été un succès critique et commercial qui a beaucoup compté pour Electronics Arts, qui vivait une année difficile. Star Wars Squadrons devrait également renflouer les caisses de l’éditeur en fin d’année, et EA ne compte pas s’arrêter là.

Le futur d’EA passera par Star Wars

Lors d’une présentation sur les projets de la société, relayée par GameSpot, des représentants d’Electronic Arts auraient exprimé l’envie de redoubler d’efforts quant à la réalisation de jeux Star Wars, avec la volonté d’en réaliser beaucoup d’autres. Andrew Wilson, président d’EA, a ensuite déclaré :

« Nous avons une relation exceptionnelle avec Disney. Nous avons aussi une relation exceptionnelle avec Lucas. Nous avons un partenariat sur le long-terme depuis Star Wars The Old Republic que nous avions lancé en 2011« .

Star Wars: Galaxy of Heroes ainsi que les Star Wars Battlefront ont aussi été des succès pour EA, ce qui conforte Andrew Wilson dans l’idée de développer encore plus de jeux liés à la franchise :

« Nous allons intensifier ce partenariat. Disney continue a être très engagé sur le développement et sur le canon de la franchise. »

On peut donc imaginer que EA continuera à contribuer au canon de la saga, comme l’a montré Star Wars Jedi: Fallen Order et comme Star Wars Squadrons va le faire, avec la présence de personnages connus au sein de l’histoire.

Nous découvrirons tout cela dès le 2 octobre avec Star Wars Squadrons, en attendant d’autres jeux en développement chez EA.