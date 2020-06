EA Access et le catalogue Electronic Arts arrivent sur Steam

Après avoir fait cavalier seul pendant plusieurs années avec son propre launcher, Origin, Electronic Arts et Valve ont trouvé un terrain d’entente il y a quelques mois avec l’arrivée de Star Wars Jedi Fallen Order. Comme promis, d’autres titres du catalogue EA sont arrivés avec une liste relativement importante qui est maintenant disponible sur Steam.

Avec des promotions

C’est une vingtaine de titres et extensions qui viennent de faire leur apparition sur Steam. On peut y retrouver notamment Burnout Paradise Remastered, Crysis 3, Dragon Age Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Fe, Need for Speed Rivals, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, la série Unravel ou encore Sea of Solitude.

Pour fêter ça, l’éditeur lance également une période de solde avec des promotions allant jusqu’à -75% sur certains titres. Par ailleurs, on apprend que l’abonnement EA Access sera également proposé sur la plateforme de Valve « plus tard cet été » et comprendra l’accès aux nouveaux venus et à « bien d’autres ».

Les prochaines sorties EA seront aussi proposées sur Steam, comme Command & Conquer Remastered Collection qui arrive ce 5 juin et qui prendra en charge les mods via le Steam Workshop. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui préfèrent Steam à Origin et un bon moyen pour Electronic Arts d’amasser de nouveau acheteurs.