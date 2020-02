Geoff Keighley n’assistera pas à l’E3 2020 et ne produira pas l’E3 Coliseum

C’est une annonce relativement surprenante : Geoff Keighley, que l’on connait désormais surtout pour être le présentateur des Game Awards, ne participera pas à l’E3 2020. C’est dans une récente déclaration publiée sur Twitter que le journaliste explique qu’il ne viendra pas cette année à l’événement et qu’il ne produira pas non plus l’E3 Coliseum.

L’E3 en perdition

I wanted to share some important news about my plans around E3 2020. pic.twitter.com/EhrreKV9oR — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 12, 2020

C’était déjà un sentiment que l’on pouvait ressentir l’année passée. Le salon californien semble être en perte de vitesse, notamment à cause de son ouverture au public. De plus en plus de professionnels tournent le dos à ce qui était jusqu’à présent, le plus grand événement de l’année dans le secteur du jeu vidéo. Sony notamment, sera encore une fois absent.

Sur Twitter, Geoff Keighley explique qu’il « souhaite soutenir les développeurs qui présenteront leur travail » mais qu’il « doit également être ouvert et honnête ». Il s’est aussi exprimé à nos confrères du Hollywood Reporter où il a déclaré : « Compte tenu de ce qui a été communiqué au sujet de l’E3 jusqu’à présent, je ne me sens pas à l’aise à l’idée de participer cette année ».

Le présentateur n’ira donc pas au salon. Une première pour lui puisque cela faisait 25 ans qu’il participait d’une manière ou d’une autre à l’événement. Il compte cependant toujours « soutenir l’industrie par d’autres moyens et lors d’autres événements à l’avenir » et a par ailleurs évoqué l’événement Opening Night pour la Gamescom 2020 qui se déroulera en août.

Si Geoff Keighley ne vous dit rien, sachez qu’il est le producteur des Game Awards. C’était également lui qui présentait l’E3 Coliseum, une émission qui regroupait différents panels qui permettaient à de très nombreux développeurs de communiquer autour de leurs projets à venir. On ne sait donc pas si l’ESA, les organisateurs de l’E3, conserveront cette émission en l’absence de Geoff.