Dynasty Warriors: Origins sera jouable dès le 22 novembre grâce à une démo

Déjà optimisé pour la PS5 Pro

C’est sur le PlayStation Blog que l’on apprend la nouvelle, via les mots du directeur d’Omega Force, Tomohiko Sho. Cette démo de Dynasty Warriors: Origins sera disponible à partir du 22 novembre prochain et sera la même que celle que le public japonais a pu découvrir dans les allées du Tokyo Game Show. Autrement dit, préparez-vous à affronter le terrible Lu Bu qui sera l’un des adversaires principaux de cet essai gratuit. Quatre armes seront au programme pour en venir à bout, et plusieurs modes de difficulté seront proposés. Une nouvelle vidéo faisait le tour du propriétaire du jeu a été diffusée chez PlayStation dans la foulée.

Puisque cette démo a été annoncée via le PlayStation Blog, il n’a pas été précisé si les autres plateformes étaient concernées ou non. On sait en revanche que cette démo sera optimisée pour la PlayStation 5 Pro afin d’afficher un meilleur résultat sur la plateforme.

Dynasty Warriors: Origins sortira le 17 janvier 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.