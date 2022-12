Dying Light 2 : Olivier Derivière nous explique la création de la bande-originale dans quatre vidéos

Même si la bande-originale de Dying Light 2 n’a pas réussi à se hisser dans notre sélection des meilleures bandes-son de cette année 2022 pour nos AG Awards, Impossible de nier le travail incroyable d’Olivier Derivière ici (qui est en revanche nommé pour A Plague Tale: Requiem). Le travail du compositeur sur Dying Light 2 est à saluer et si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la conception de cette bande-originale, quatre vidéos à ce sujet viennent d’être publiées dans lesquelles les musiques du jeu sont passées au crible.

Découvrez comment les musiques du jeu ont été créées

Dans une série de vidéos disponible sur la chaîne YouTube de la licence (avec des sous-titres que vous pouvez activer en français), le compositeur détaille son processus créatif pour donner vie aux musiques que l’on entend durant les phases d’action, les combats, les séquences de parkour ou encore dans les moment plus calmes.

Olivier Derivière déclare à ce sujet :

« Le plus intéressant pour moi a été le nombre de joueurs qui m’ont contacté directement pour exprimer leur enthousiasme à propos de la musique. Ils m’ont parlé de toutes les émotions qu’ils ont ressenties en faisant du parkour, en combattant, en construisant leur monde et en découvrant l’histoire. C’était tout ce que je pouvais espérer : que les joueurs apprécient la musique, s’en imprègnent et sentent qu’elle contribue énormément à leur expérience de jeu. Je suis encore émerveillé d’avoir reçu ces retours aussi positifs, mais plus encore, je suis reconnaissant à Techland de m’avoir permis d’explorer la musique dans Dying Light 2 comme jamais auparavant. »

