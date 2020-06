Xenoblade Chronicles Definitive Edition est sans doute ce qui occupera le plus ce mois-ci et même cet été. Déjà colossale sur Wii, le titre revient sur Switch avec une définitive édition proposant beaucoup de nouvelles choses et donc un temps de jeu encore plus grand. Nous l’avons terminé en long et en large pour vous donner la durée vie du titre selon les activités proposées.

En combien de temps se termine Xenoblade Chronicles Definitive Edition ?

Xenoblade Chronicles Definitive Edition est un RPG très long même si, il faut bien l’avouer, la durée de vie est bien gonflée par de très nombreuses quêtes annexes le plus souvent répétitives. L’histoire principale reste tout de même assez généreuse avec une durée de vie plus que correcte. Enfin, la définitive édition vient ajouter de nouveaux défis et un chapitre additionnel inédit « Un avenir commun ».

Précisons qu’un mode facile est disponible si jamais vous voulez uniquement suivre l’histoire sans vous arracher les dents sur le challenge du jeu. A contrario, pour les confirmés voulant pimenter leur session, le mode expert permet de gérer son exp comme on le souhaite afin de se faire une difficulté un peu plus à la carte. Nos estimations prennent en compte uniquement une partie « classique », mais cela vous donne tout de même une idée de ce que ça donne globalement.

Quelle est la durée de vie de l’aventure principale de Xenoblade Chronicles Definitive Edition ?

Comptez environ 65 heures environ pour terminer uniquement la quête principale. Mis à part la narration, les environnements vastes et la difficulté participent à la longévité du scénario. Il sera de temps en temps obligatoire de réaliser quelques quêtes ou de « grinder » un peu pour ne pas être trop à la traîne.

Quelle est la durée de vie du contenu annexe de Xenoblade Chronicles Definitive Edition ?

Comme dit plus haut, le contenu annexe est assez dense. Il y a énormément de quêtes annexes à réaliser, de PNJ à trouver, de lieux à découvrir, et de monstres uniques à affronter. Améliorer la relation entre les personnages pourra aussi vous prendre du temps. Il sera aussi nécessaire de passer par une phase de farm afin d’exp pour compléter le contenu de fin de jeu (vers le niveau 90 environ).

En outre, cette Definitive Edition apporte des défis contre-la-montre assez nombreux. Ainsi, pour compléter le contenu annexe, il vous faudra entre 70 et 80 heures supplémentaire pour tout faire et bien plus encore si vous visez le 100% avec tous les succès débloqués.

Quelle est la durée de vie de l’épilogue « Un avenir commun » de Xenoblade Chronicles Definitive Edition ?

Monolith Soft a visé juste puisque l’on estime que ce chapitre bonus se termine entre 10 et 15 heures uniquement pour le mode histoire. Pour ce qui est du contenu annexe, comptez une dizaine d’heure supplémentaire. Cela comprend les quêtes annexes, la recherche de ponspecteurs, et les apartés.

Quelle est la durée de vie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition ?

En clair la durée de vie se découpe comme ceci :

Quête principale : 65 heures environ

: 65 heures environ Quête principale + contenu annexe : 140 heures environ

L’épilogue (quête principale + contenu annexe) : 20 à 25 heures

Finir le jeu à 100% : 200 heures minimum

Si vous êtes un chasseur de trophées, bien que l’on soit sur Switch, les nombreux succès vous vous occuper pendant un bon moment. On précise tout de même que le titre dispose d’un new game plus.