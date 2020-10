Durée de vie Watch Dogs Legion : Combien de temps pour finir le jeu ?

Développé et édité par Ubisoft, Watch Dogs Legion, troisième opus de la saga lancée en 2014, délaisse le continent américain pour nous emmener dans une version dystopique, sombre et futuriste de Londres, en Angleterre. Après une série d’attentats, la ville est en proie au chaos et la sécurité des habitant(e)s dépend désormais entièrement de la société militaire privée Albion qui en profite pour imposer sa loi dans les rues.

Accusé de terrorisme, le groupe de hackers DedSec a perdu la quasi-totalité de ses membres et doit se reconstruire. C’est là que vous intervenez. Le titre vous donne l’opportunité de recruter et d’incarner n’importe quel PNJ, à condition de le convaincre de rejoindre vos rangs et de lui donner une bonne image de votre cause. Composez une équipe variée d’agents, libérez la capitale britannique et découvrez qui se cache derrière ces attaques.

Combien de temps pour terminer Watch Dogs Legion ?

Watch Dogs Legion propose un contenu solide incluant une campagne principale, des missions secondaires scénarisées, des quêtes de libération des boroughs et de recrutement, ainsi que des activités annexes telles que le street art, le jonglage avec un ballon de foot ou encore la livraison de colis à travers la métropole. Voici ce qu’il faut savoir sur la durée de vie du titre en mode « Normal » avec l’option « Mort Permanente » désactivée :

Campagne principale : 20 heures environ

Scénario + missions secondaires : entre 30 et 35 heures environ

Finir le jeu à 100% : au moins 40 heures

Rappelons que, au moment de son lancement, le jeu proposera uniquement un mode solo. Le online sera disponible le 3 décembre. Il apportera une dimension multijoueur et des fonctionnalités coopératives.

Notez également que, même si le New Game + n’arrivera pas avant l’an prochain, cet épisode bénéficie d’un minimum de rejouabilité en recommençant une partie avec un niveau de difficulté plus élevé, en activant l’option « Mort Permanente » et surtout en recrutant une toute nouvelle équipe d’agents pour DedSec.

Watch Dogs Legion sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia le 29 octobre, sur Xbox Series X | S le 10 novembre et sur PlayStation 5 le 19 novembre. Notre test du jeu est accessible en cliquant ici.