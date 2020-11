Durée de vie Spider-Man Miles Morales : Combien de temps pour finir le jeu ?

Prévu pour sortir aux Etats-Unis et dans d’autres pays la semaine prochaine, Spider-Man Miles Morales a déjà levé l’embargo de ses tests, qui sont globalement tous positifs et qui saluent l’aventure solo de Miles. Mais l’une des interrogations des joueurs reste la durée de vie du jeu, qui a souvent été remise en question à cause du statut de standalone du jeu, censé être plus court que son prédécesseur. Alors, quelle est la durée du jeu ?

Quelle est la durée de vie de Spider-Man Miles Morales ?

Les premiers tests ont pu ainsi donner un premier ordre d’idée sur la durée de vie du jeu. Avec les retours de Destructoid, IGN ou encore Gameblog, il est possible de déterminer, environ, combien de temps il faut pour terminer le jeu. Mais alors combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ?

Voici des premières estimations sur la durée de vie de ce Spider-Man Miles Morales :

Histoire principale : 8 à 10 heures

Histoire principale + quêtes annexes : 10 à 15 heures

Finir le jeu à 100% : + de 15 heures

Bien entendu, il ne s’agit que d’estimations basées sur les tests déjà publiés. Il faut aussi compter le fait qu’il s’agit d’un open-world, et que la vitesse de progression change en fonction des joueurs.

Le temps nécessaire pour terminer l’histoire principale est évidemment plus court que le jeu précédent, mais reste correct pour un standalone. Reste maintenant à savoir combien de temps il faudra pour débloquer tous les succès, et réunir tous les collectibles du jeu.

Spider-Man Miles Morales sera disponible chez nous le 19 novembre sur PS4 et PS5.