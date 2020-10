Durée de vie Crash Bandicoot 4 – It’s About Time : combien de temps dure le jeu ?

Sorti il y a maintenant quelques jours sur Xbox One et PlayStation 4, Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, la suite à la trilogie de Naughty Dog sortie il y a 20 ans possède de multiples modes de jeu et de choses à faire. Alors qu’en est-il de la durée de vie de ce nouvel opus ?

Quelle est la durée de vie de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time ?

Bien entendu, nous ne compterons pas ici le temps passé sur le mode multijoueur en local du jeu mais uniquement le temps passé sur le mode solo proposé par le titre.

Après avoir fini le jeu, nous pouvons vous donner quelques indications sur la durée de vie de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time :

Histoire principale : 9 à 10 heures

Histoire principale + Niveaux flashback et Niveaux N-versés : 20 à 22 heures

Finir le mode à 100% (toutes les gemmes et skins) : Plus de 30 heures

Il faut rappeler que le jeu contient une histoire que vous pouvez réaliser en ligne droite, sans tenir compte des niveaux additionnels. Le jeu contient 43 niveaux classiques, puis 43 niveaux N-versés (autrement dit dans l’autre sens) ainsi que 21 niveaux flashback, mettant en scène les personnages lors d’expériences diverses.

Tout dépendra également de votre niveau de jeu, du nombre de morts que vous effectuez et surtout du type de jeu que vous emprunterez : moderne avec vies illimitées ou mode rétro où chaque mort compte. Pour rappel, Crash Bandicoot 4 : It’s About Time est disponible depuis le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à revenir consulter notre test prochainement disponible.