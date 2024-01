Dragon’s Dogma 2 dévoile le gros potentiel de son système de combat dans un nouveau trailer bourré d’action

Du caviar de gameplay

Dragon’s Dogma, premier du nom, avait été particulièrement apprécié pour son système de combat très versatile et personnalisable. Dragon’s Dogma 2 reprend évidemment ce concept et semble même le pousser beaucoup plus loin si l’on en croit la dernière vidéo dévoilée. Le trailer nous montre ainsi des séquences de combat variées faisant étalage des nombreuses vocations que proposera le jeu pour l’Insurgé que vous incarnerez ou bien pour les pions qui vous accompagneront dans cette nouvelle aventure.

À environ 42 secondes de la vidéo, vous pouvez observer la nouvelle classe dévoilée en même temps que ce trailer : le Conquérant. Il s’agit d’une classe exclusive à l’insurgé qui lui permet d’utiliser les armes et les compétences des autres classes. Une autre jolie démonstration est faîte avec le magicien lançant un sort de glace pour ensuite s’en servir comme tremplin et donner gros un coup d’épée. Nul doute que le système de combat sera à la hauteur, mais on espère que d’autres nouvelles classes seront dévoilées d’ici la sortie.

Capcom fournit d’autres détails moins visibles à travers le trailer. Nous avons tout d’abord l’introduction de la peste draconique, une maladie contagieuse touchant les Pions lors de leurs voyages entre les mondes. Cette maladie confère à ses porteurs des capacités extraordinaires et une audace remarquable. Bien que certaines légendes prétendent que son stade terminal provoque une calamité dévastatrice, cette affirmation reste incertaine.

Enfin, il sera possible de rencontrer des Maistres de classe au cours de la partie. Il s’agit de maîtres absolus dans leur art. En établissant des relations avec eux, vous pourrez accéder à leur classe ou obtenir des « enseignements du Maistre », offrant des compétences de haut niveau. Parmi ces Maistres, Lennart, le guerrier et épéiste, protège le village fortifié de Melve grâce à ses compétences exceptionnelles au combat et son leadership. Sigurd, le Chevalier-mage, poursuit sa quête personnelle de chasse aux Dragons, alliant curiosité intellectuelle et entraînement rigoureux pour perfectionner son style de combat. Enfin, Luz, l’ancienne Prophétesse et Maistre Illusionniste, se cache après avoir dénoncé un usurpateur au trône, craignant pour sa vie.

On attend également d’en savoir plus sur les rumeurs (non confirmées pour le moment) évoquant uniquement du 30 FPS sur consoles de salon. Récemment, Hidéaki Itsuno, le réalisateur du jeu, s’est exprimé sur l’utilisation du déplacement rapide en conseillant de profiter au maximum de vos voyages dans le RPG en monde ouvert.

Dragon’s Dogma 2 sera disponible dès le 22 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.