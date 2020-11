Dragon Quest : Yuji Horii tease plusieurs annonces pour le 35ème anniversaire de la série

L’année prochaine, la légendaire série Dragon Quest soufflera ses 35 bougies, après onze épisodes canoniques en plus de quelques spin-off. Forcément, qui dit anniversaire dit également surprises, et le créateur de la saga, Yuji Horii, nous tease quelques annonces à venir en 2021 pour Dragon Quest.

Une année importante pour la série

Durant le Dragon Quest X Fall Festival 2020 qui a eu lieu le 30 octobre, Yuji Horii a laissé entendre que plusieurs annonces seraient effectuées en 2021 pour fêter l’anniversaire de la série, comme le rapporte Gematsu : « L’année prochaine, Dragon Quest va célébrer son 35ème anniversaire. Je crois que nous serons en mesure d’effectuer toutes sortes d’annonces en lien avec cela. »

Même si cette déclaration a été faire à l’occasion d’un événement entourant Dragon Quest X, et que du nouveau contenu semble bien prévu pour cet épisode en 2021, on peut facilement imaginer que l’annonce d’un Dragon Quest XII arrive aussi en 2021. Rappelons que ce dernier a déjà débuté sa production, et que même si sa sortie n’est pas pour tout de suite, un reveal en 2021 est tout à fait envisageable.

N’oublions pas non plus que Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai devrait quant à lui sortir l’année prochaine, en plus de quelques jeux mobiles. 2021 devrait donc être une belle année pour les fans de la saga.