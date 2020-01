Même s’il n’est sorti que depuis quelques jours, Dragon Ball Z Kakarot a déjà prévu de nombreuses mises à jour, notamment pour corriger ses temps de chargement trop longs. Un autre patch est également attendu par les fans, celui qui permettra d’utiliser la machine temporelle afin de revivre certains épisodes de l’histoire.

Il ne faudra pas patienter trop longtemps si l’on en croit Bandai Namco, qui nous indique sur Twitter qu’une mise à jour rendant possible l’utilisation de la machine temporelle de Trunks est en route.

A FREE update is headed your way in #DragonBall Z: Kakarot!

Help Arale and Gatchan in a new sub quest, and get access to the Time Machine to travel back to previous arcs and complete the sub quests you've missed! pic.twitter.com/Zuhs5Z6AWO

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) January 21, 2020