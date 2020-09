Dragon Ball Z Kakarot : Golden Freezer se montre dans un scan

On ne sait toujours pas quand le DLC A New Power Awakens – Part 2 arrivera pour Dragon Ball Z Kakarot, mais on sait au moins qu’il adaptera l’arc Résurrection de Freezer de Dragon Ball Super. Naturellement, Freezer sera bien présent dans sa forme Golden Freezer, comme en témoigne un nouveau scan.

Golden Freezer enfin dévoilé

DBZ: KAKAROT – Proper & Full V Jump Scans! pic.twitter.com/OYahgDTugX — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) September 17, 2020

On avait vu la transformation de Goku et Vegeta en SSJSS, mais Freezer, qui sera l’ultime boss du prochain DLC, n’avait pas encore dévoilé sa transformation iconique. Il faudra se contenter d’un scan en moyenne qualité pour la voir, en attendant des images officielles et une vidéo de la part de Bandai Namco.

Malheureusement, toujours pas de date de sortie à se mettre sous la dent pour ce A New Power Awakens – Part 2 qui arrivera en DLC pour Dragon Ball Z Kakarot.