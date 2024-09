Dragon Ball Sparking Zero met à l’honneur les personnages de l’arc Buu dans son nouveau trailer

Buu et Gohan montrent leurs transformations

Vous ne verrez donc rien de très neuf ici puisque la présence de la plupart des personnages de cette vidéo étaient apparus lors des différentes previews du jeu. Encore fallait-il les présenter officiellement, quitte à ne surprendre personne.

Voici donc la liste des personnages confirmés dans cette nouvelle vidéo de Dragon Ball Sparking Zero :

Buu enfant

Buu (méchant)

Super Buu

Super Buu (Gotenks absorbé)

Super Buu (Son Gohan absorbé)

Babidi

Son Gohan ultime

Son Gohan (adulte), Super Saiyen

Great Saiyaman

Allez, il ne vous reste plus qu’un gros mois à attendre ce successeur des Budokai Tenkaichi, qui devrait séduire tous les fans du manga d’Akira Toriyama, et même peut-être celles et ceux qui le découvrent. Dragon Ball Sparking Zero sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 11 octobre 2024. Les précommandes sont toujours en cours.