Encore 50 jours à attendre

Commençons d’abord par le trailer diffusé lors de l’Opening Night Live, qui nous indique qu’il reste environ 50 jours avant de pouvoir mettre la main sur Dragon Ball Sparking Zero. La vidéo nous permet tout de même d’apercevoir quelques costumes emblématiques pour Goku, notamment celui des Yardrats, qui lui ont appris la danse de la fusion et le déplacement instantané avant son retour sur Terre, ainsi que celui des Saiyans, qu’il porte lorsqu’il s’entraîne avec Gohan dans la salle de l’esprit et du temps pour vaincre Cell.

Au niveau des personnages, nous avons également eu un aperçu de Super Buu et de Gohan Ultime. Aucune surprise, étant donné que la démo présente à la Gamescom intègre les nouveaux personnages de la saga Buu non annoncé via les trailers officiels, dont Kid Buu, Buu Gohan, et Buu Gotenks. Gohan Ultime s’est toutefois davantage illustré dans le second trailer diffusé aujourd’hui via un combat contre Kefla. Bandai Namco nous a également rappelé les modes de jeu présents : Combats épisodes et Combats personalisés.

Pour en savoir plus sur le titre, nous vous renvoyons vers notre dernière preview en date, toutefois notre équipe sur place ne manquera pas de jouer à la nouvelle démo disponible sur le salon et fournir d’autres impressions.

Dragon Ball Sparking Zero sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 11 octobre 2024. Les précommandes sont toujours en cours.