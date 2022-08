Dragon Ball arrive bientôt dans Fortnite, c’est officiel

Fortnite a déjà collaboré avec les plus grandes sagas, mais il lui reste encore beaucoup de licences à ajouter à son tableau de chasse. Tout ce qui concerne le monde des mangas et des animes n’a pas vraiment été exploré par Epic Games, et ce malgré une collaboration avec Naruto, qui s’est récemment étendue. Alors forcément, tout le monde s’attendait à ce que l’un des plus gros mangas du monde fasse son apparition un jour ou l’autre dans le jeu, et c’est désormais officiel, Dragon Ball débarque dans Fortnite.

Goku qui danse avec un AK-47, c’est bientôt une réalité

Les rumeurs s’intensifiaient au cours de ces dernières semaines, et il faut dire que les leakers laissaient peu de place au doute, mais c’est désormais confirmé.

Le compte officiel de Fortnite sur Twitter a simplement posté une image, qui nous montre le fameux Shenron en train d’être invoqué. Si pour le moment, on a pas plus d’informations à se mettre sous la dent, on a déjà un rendez-vous.

La collaboration entre Fortnite et Dragon Ball devrait arriver le 16 août, soit la semaine prochaine. On a maintenant hâte de voir quelques personnages seront de la partie.

N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus sur Fortnite.