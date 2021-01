Dragon Ball FighterZ : Super Baby 2 a droit à une vidéo de gameplay

On ne s’attendait pas forcément à ce qu’il soit le prochain combattant de Dragon Ball FighterZ, mais Super Baby 2 est bien prêt pour venir surprendre son monde. L’un des antagonistes principaux de Dragon Ball GT nous montre aujourd’hui un peu plus de gameplay à travers une nouvelle vidéo.

5 minutes pour découvrir le personnage

Avec cette longue vidéo, on peut avoir un meilleur aperçu de toutes les capacités de ce Super Baby 2, qui pourra se transformer en singe géant pour finir son adversaire. On rappelle que le personnage sera disponible dès le 15 janvier, et qu’il est compris dans le FighterZ Pass 3, aux côtés de Gogeta SSJ4 qui arrivera plus tard.

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.