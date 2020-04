Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre se montrera demain

Toujours prévu pour sortir cette année, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre aura droit à un stream dédié demain, jeudi 2 avril, à 21h sur la chaîne Twitch de Benzaie.

Le gameplay de la PAX East présenté

Animé par John “Mastapoc” Lang et Benzaie, ce troisième Naheulbeuk Direct accueillera comme invité Florent Thibierge, senior game designer chez Artefacts Studio. Il montrera la vidéo de gameplay du tactical-RPG, présentée à la PAX East il y a un mois, et participera à une session de questions/réponses avec les internautes.

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre sera disponible l’été prochain sur PC et plus tard en 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One.