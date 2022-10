Accueil » Actualités » Do Not Open : Le survival-horror sortira le 25 novembre sur PC et PlayStation 5

Teasé pour la première fois en 2020 et montré lors du Future Games Show diffusé en juin dernier, Do Not Open sortira comme prévu dans les semaines à venir. D’après le compte Twitter officiel des développeurs de Nox Noctis, le survival-horror arrivera le 25 novembre prochain sur PC via Steam (compatibilité VR incluse) et PlayStation 5.

Notez que, selon Gematsu, un lancement sur PlayStation 4 est également planifié pour 2023. Quant au portage PlayStation VR, celui-ci a été abandonné au profit d’une version PS VR 2 afin de concevoir « la meilleure expérience VR possible ». Sa commercialisation est aussi programmée pour 2023.

Un grosse rejouabilité en perspective ?

Pour ceux et celles qui n’auraient jamais entendu parlé de la production du studio espagnol, celle-ci nous invite à suivre l’histoire de Michael J. Goreng, un zoologiste et épidémiologiste piégé dans sa propre maison. Traqué par une étrange menace surnaturelle, il devra trouver un moyen de s’évader tout en sauvant sa femme et sa fille qui sont également en danger.

Si on se fie aux informations partagées par le site de l’éditeur Perp Games, le titre a été pensé comme une expérience horrifique old school axée sur la peur, la vulnérabilité du personnage (système de mort permanente intégré), la discrétion et la résolution d’énigmes diverses et variées.

Sachez aussi qu’il promet de proposer une grosse rejouabilité puisque, à chaque fois que vous lancerez une partie, l’agencement des pièces de la maison sera modifié. Ainsi, le jeu serait capable de générer « plus de 2 193 360 combinaisons de puzzles différentes. »

Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour découvrir ce que nous réserve Do Not Open.