Do Not Open

Do Not Open est un jeu d'horreur et de survie développé par Nox Noctis et édité par Unreality S.L. Pensé comme une expérience horrifique old school axée sur la peur, la vulnérabilité du personnage (système de mort permanente intégré), la discrétion et la résolution d’énigmes diverses et variées, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire du zoologiste et épidémiologiste Michael J. Goreng. Piégé avec sa famille dans sa propre maison, il doit trouver un moyen d'en sortir tout en échappant à une étrange menace surnaturelle.