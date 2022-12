Disney Dreamlight Valley : La mise à jour de Noël avec Toy Story est là et devrait corriger quelques erreurs sur Switch

Disney Dreamlight Valley continue de s’étoffer de mise à jour en mise à jour, avec cette fois-ci l’arrivée très attendue du monde de Toy Story. Ce contenu était teasé depuis un moment maintenant, mais il faut s’attendre à ce que cette nouvelle update apporte bien plus de choses que prévu, puisqu’elle tombe pile à temps pour célébrer les fêtes de fin d’années. Cerise sur le gâteau, la mise à jour de décembre devrait aussi apporter pas mal de correctifs, notamment sur Switch.

L’hiver tombe sur la vallée

Tout d’abord, c’est le monde Toy Story qui est la nouveauté la plus notable ici. Vous pourrez maintenant vadrouiller avec Woody et Buzz tout en profitant de nouveaux vêtements, et ce avant de vous rouler dans la neige puisque l’hiver arrive dans Disney Dreamlight Valley. Mickey et Merlin pourront même revêtir des habits de Noël pour l’occasion. Et comme cela ne suffisait pas, Stitch est également au centre des attentions.

De plus, le patch note de cette update nous promet des améliorations sur toutes les plateformes, tout en mettant l’accent sur la stabilité de la version Switch du jeu, la plus décriée à ce jour. Des missions vont avoir droit à des correctifs pour empêcher les blocages, des bugs vont disparaitre… Bref, la formule habituelle d’une mise à jour. Vous pouvez consulter l’intégralité du patch note (en anglais) sur le site officiel du jeu.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.