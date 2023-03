Disney Dreamlight Valley lancera sa quatrième update, centrée sur Le Roi Lion, le 5 avril

Gameloft continue de mettre à jour Disney Dreamlight Valley avec pour objectif de sortir une version « complète » d’ici la fin de cette année, qui sera disponible en free-to-play, contrairement à cet accès anticipé. Après une mise à jour centrée sur l’arrivée d’Olaf, ainsi que sur celle de Mirabel du film Encanto, on nous avait prévenu que la prochaine update du jeu devrait tourner autour de Simba, et donc du film Le Roi Lion. On a maintenant une date pour les nouveautés à venir.

Le meilleur film (oui) enfin mis en avant

You read that right… Update 4 launches April 5th! ✨ — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) March 29, 2023

On avait déjà eu un rapide aperçu du monde du Roi Lion le mois dernier, et on savait que cette mise à jour sortirait en avril, mais Gameloft a précisé un peu plus son calendrier.

Cette mise à jour devrait donc arriver le 5 avril prochain avec un nouveau royaume, des personnages inédits à rencontrer dans la Vallée et un nouveau Season Pass centré sur les parcs d’attractions Disney. Un sacré programme, surtout si vous souhaitez côtoyer Simba, Nala et compagnie dans leur petit monde.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.