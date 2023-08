Disney Dreamlight Valley aura droit à son édition physique, la sortie est prévue pour le mois d’octobre

Une version physique pour un jeu encore en accès anticipé

C’est donc Just For Games qui s’occupera de cette version physique nommée « Cozy Edition », qui arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dès le 20 octobre prochain. Notez cependant que la version physique Switch ne contient pas de cartouche, mais un code de téléchargement. Les autres versions disposeront bien d’un disque.

Avec cette édition physique, vous pourrez bien jouer à l’accès anticipé du jeu en ayant accès à des bonus inédits. Voici ce que vous pourrez retrouver dans la Cozy Edition de Disney Dreamlight Valley :

1 affiche exclusive recto-verso parmi 6 modèles

Autocollants exclusifs de Disney Dreamlight Valley

Pull exclusif Cheshire Cat numérique

5 skins exclusifs d’animal de compagnie

Maison style chalet

14 500 pierres de lune (monnaie dans le jeu, d’une valeur de 50 €)

Pour le moment, cette édition est seulement disponible en précommande sur le site de Just For Games pour le prix de 49,99 €, mais elle arrivera prochainement dans d’autres boutiques.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch depuis bientôt un an. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.