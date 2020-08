DiRT 5 : la playlist officielle complète se dévoile

Après nous avoir dévoilé du gameplay récemment et avoir décalé sa date de sortie au 16 octobre, DiRT 5 revient sur le devant de la scène avec la présentation de la playlist officielle du titre. On connait l’importance de l’ambiance sonore dans ce genre de jeu et c’est avec intérêt que l’on regarde donc cette affiche.

Mélange de genres et de générations

Codemasters nous présente un registre plutôt varié pour cet épisode avec un véritable mélange des genres musicaux et des différentes décennies. Cela va des artistes bien connu mondialement comme The Prodigy, Chaka Khan ou encore Stormzy mais également de jeunes chanteurs qui débutent et qui auront a cœur de se faire découvrir par le public. D’ailleurs, si vous souhaitez jeter un œil à cette tracklist de DiRT 5, rendez-vous sur Spotify afin d’écouter un échantillon des 40 morceaux présents à la sortie.

Pour rappel, le jeu sortira avec une petite semaine de retard sur le planning initial pour se caler au 16 octobre et sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre arrivera plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X et en 2021 sur Stadia.